Okusi Slavonije i Baranje
Četiri tajne savršenog fiš paprikaša: Recept za tradicionalno jelo bogatog okusa
Prepoznatljiv po vatrenocrvenoj boji, bogatom okusu i mirisu mljevene paprike, fiš paprikaš jedno je od najpoznatijih tradicionalnih jela Slavonije i Baranje. Iako se priprema od relativno malo sastojaka, za njegovu pripremu postoje brojna nepisana pravila, a gotovo svaki iskusni majstor fiša ima svoju malu tajnu.
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Fiš paprikaš tradicionalno se priprema u kotliću na otvorenoj vatri, a kuhanje ovog jela često je i povod za okupljanje obitelji i prijatelja. Posebno je popularan u krajevima uz Dunav i Dravu, gdje je riječna riba stoljećima važan dio lokalne kuhinje.
Za dobar fiš najvažniji su kvalitetna riba, dovoljno luka i dobra mljevena crvena paprika. Najčešće se koristi šaran, no mnogi dodaju i soma ili štuku kako bi dobili bogatiji okus.
Iako je kuhanje u kotliću poseban doživljaj, ukusan fiš paprikaš možete pripremiti i kod kuće, u običnom loncu.
Recept za domaći fiš paprikaš
Sastojci za šest osoba
- 1,5 kg očišćene riječne ribe (šaran, som ili štuka)
- 3 veće glavice luka
- 2 žlice kvalitetne slatke mljevene paprike
- Ljuta mljevena paprika po ukusu
- 200 ml pasirane rajčice
- Oko 2 litre vode
- Sol po ukusu
- 500 g širokih rezanaca za posluživanje
Priprema
Ribu očistite, operite i narežite na deblje komade. Luk sitno nasjeckajte ili usitnite u blenderu.
U veći lonac ili kotlić stavite luk, ribu i vodu. Zagrijavajte dok voda ne prokuha, a zatim dodajte slatku i ljutu mljevenu papriku, pasiranu rajčicu i sol.
Kuhajte na srednje jakoj vatri oko 30 do 40 minuta, ovisno o veličini komada ribe. Za razliku od mnogih drugih jela na žlicu, fiš paprikaš ne treba miješati kuhačom jer bi se nježno riblje meso moglo raspasti. Umjesto toga, povremeno lagano protresite lonac.
Pred kraj kuhanja provjerite okus i po potrebi dodajte još soli ili ljute paprike.
U zasebnom loncu skuhajte široke rezance, ocijedite ih i poslužite uz vrući fiš paprikaš.
Četiri tajne dobrog fiš paprikaša
Koristite kvalitetnu mljevenu papriku. Upravo ona fišu daje karakterističnu boju, aromu i ljutinu. Stara paprika koja je izgubila miris neće dati isti rezultat.
Kombinirajte nekoliko vrsta ribe. Iako je šaran najčešći izbor, dodatak soma ili štuke može obogatiti okus jela.
Nemojte miješati kuhačom. Lagano protresanje lonca dovoljno je da se sastojci rasporede, a komadi ribe ostanu cijeli.
Zaboravite na zapršku. Gustoća fiš paprikaša postiže se lukom i kuhanjem, bez potrebe za dodavanjem brašna.
Fiš paprikaš najbolje je poslužiti odmah nakon kuhanja, dok je još vruć, uz domaće široke rezance i svježi kruh.
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