Nakon svađe ubo muškarca u prsa i trbuh, osuđen na pet i pol godina zatvora

Mileusnić je u svojoj obrani priznao fizički sukob, ali je odbacio optužbe za pokušaj ubojstva, tvrdeći da kod sebe nije imao nikakav oštri predmet. Naveo je da je tog dana pio alkohol ispred trgovine u Sesvetama zbog godišnjice smrti roditelja te da ga je Zvjezdan O. iznenada napao i srušio na pod.