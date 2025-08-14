Šestero prijavljenih za masovnu tučnjavu u Medulinu

Policija navodi kako se šestorku sumnjiči da su 'dogovorili susret' na mjestu događaja, gdje je na parkiralištu trgovačkog centra na ulazu u Medulin, u prisutnosti maloljetnika, došlo do fizičkog sukoba i protupravnih ponašanja. U tučnjavi je, uz pet punoljetnih osoba sudjelovala i maloljetnica.