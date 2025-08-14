Oglas

Oglasila se policija

Šestero prijavljenih za masovnu tučnjavu u Medulinu

author
Hina
|
14. kol. 2025. 14:53
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Nad šest osoba koje su u utorak navečer sudjelovale u sukobu, odnosno masovnoj tučnjavi u Ulici Buškupije u Medulinu, policija je dovršila je kriminalističko istraživanje te ih osumnjičila za nekoliko kaznenih djela, izvijestili su u četvrtak iz istarske Policijske uprave.

Oglas

Policija navodi kako se šestorku sumnjiči da su 'dogovorili susret' na mjestu događaja, gdje je na parkiralištu trgovačkog centra na ulazu u Medulin, u prisutnosti maloljetnika, došlo do fizičkog sukoba i protupravnih ponašanja. U tučnjavi je, uz pet punoljetnih osoba sudjelovala i maloljetnica.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je 46-godišnjak nakon fizičkog sukoba nožem lakše ozlijedio 47-godišnjaka, uputivši mu prijetnje u prisustvu petero djece, čime je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda u pokušaju i pet kaznenih djela povreda djetetovih prava, dok je 47-godišnjak počinio kaznena djela prijetnje, oštećenje tuđe stvari i pet kaznenih djela povreda djetetovih prava. Obojica su uhićena i u srijedu navečer predani su u pritvorsku jedinicu policije.

Kaznenu prijavu za oštećenje tuđih stvari, odnosno automobila bjelovarskih registracijskih oznaka u vlasništvu 46-godišnjaka zaradit će i 44-godišnja rumunjska državljanka, dvije žene u dobi od 21 i 18 godina te jedna maloljetnica protiv kojih se prijava podnosi u redovnom postupku, ističu iz PU istarska.

Teme
Medulin policija tučnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ