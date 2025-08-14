Plenković o Derifaj: Pozivam sve one koji su to svalili na Vladu, da smire loptu i ton sveopće histerije...

"To je pitanje koje treba adresirati Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i DORH-u, a ne Vladi. Pozivam sve one koji su odmah odlučili to svaliti na Vladu, na nas, na mene osobno, na ministricu - da malo smire loptu i smire taj ton sveopće histerije lijevog aktivističkog spektra u Hrvatskoj, koji sve gura nama kao da mi nemamo što drugo raditi nego naređivati Općinskom državnom odvjetništvu kako da postupi na prijedlog nekog oštećenika u nekom predmetu", rekao je.