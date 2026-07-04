KORISTIO NAOČALE
Slovak snimao djecu na plaži u Istri: Uhvatio ga zaštitar i držao dok nije došla policija
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja istarska policija kazneno je prijavila 63-godišnjeg slovačkog državljanina kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju jer je naočalama kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu.
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Policija u priopćenju navodi da je u četvrtak, 2. srpnja oko 16:30, djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao slovačkog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do njihovog dolaska. Policajci su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je jučer u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Iz policije ističu kako ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.
Apelirali su na roditelje da čuvaju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, dodaju iz policije u apelu roditeljima, uz poziv da ih se odmah zove na broj 192 ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu.
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