Nijemac u Rovinju potajno snimao nagu djecu na plaži

Hina
07. ruj. 2025. 11:02
20.03.2017., Sibenik -"nPolicijske oznake na sluzbenim vozilima."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Istarska policija uhitila je njemačkog državljanina koji je u turističkom objektu mobitelom potajno snimao nagu djecu na plaži počinivši time kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju, izvijestila je u nedjelju istarska policija

Prema podacima policije u četvrtak oko 13 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u nudističkom kampu u Rovinju zatekao 62-godišnjeg njemačkog državljanina dok je mobitelom kriomice snimao nagu djecu pa ga je zadržao do dolaska policije. 

Temeljem sudskog naloga, policija je obavila pretragu automobila, prostorija i tehničke opreme koje osumnjičeni koristi te je pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja. Muškarac je u petak uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu. 

"Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja", kažu u istarskoj policiji.

Apelirali su na roditelje da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži.

Rovinj snimanje djece

