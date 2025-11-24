Splitska policija traži automobil sa zagrebačkim tablicama

PU zagrebačka/ilustracija

Splitska policija izvijestila je u nedjelju kasno navečer da je u tijeku postupanje i potraga za vozilom zagrebačke registracijske oznake koje se nije zaustavilo na policijsko zaustavno traženje.

"Vozilo ZG tablica nije se zaustavilo policijskim službenicima, postupanje je u tijeku," kratko su izvijestili iz splitske policije prve informacije koje imaju.

Lokalni portali navode kako su policijske ekipe primijećene od smjera Kaštela i Planog, preko Marine, pa sve do područja prema Trogiru.

Prema riječima stanovnika s područja Kaštel Gomilice, policijskih vozila ima na više lokacija na magistrali u Gomilici, te je riječ o većem broju interventnih vozila, dodaju mediji.