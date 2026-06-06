Putin održao "prijateljski razgovor" s bivšim njemačkim kancelarom, želi da upravo on vodi pregovore oko rata

Ušakov je također rekao da ne govori javno o vlastitim neformalnim kontaktima, uključujući one sa specijalnim američkim izaslanicima za sukob u Ukrajini, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Dodao je da je američka diplomacija trenutačno usmjerena na događaje povezane s Iranom, ali da se priprema posjet Witkoffa i Kushnera Moskvi. "Pripreme su u tijeku, ali datumi još nisu usuglašeni", rekao je Ušakov.