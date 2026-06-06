Iran lansirao dronove prema Hormuzu, SAD odgovorio napadom na iranske položaje

Iran je praktički blokirao prolaz kroz taj strateški morski put kojim je prije rata prolazilo oko petine svjetske nafte. Američki predsjednik Donald Trump suočava se sa sve većim unutarnjopolitičkim pritiskom zbog rasta cijena goriva i zahtjeva da okonča nepopularni rat. U intervjuu za NBC izjavio je da je većina iranskih pogona za proizvodnju projektila i dronova uništena, ali da Iran još raspolaže s otprilike petinom svojeg raketnog arsenala. "Još imaju određeni broj projektila i dronova. Rekao bih da im je ostalo možda 21 do 22 posto projektila. To je i dalje velik broj, ali nije ni približno onome što su imali kada smo prvi put napali", rekao je Trump.