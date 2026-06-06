"Ako imaš Boga, imaš sve!"
Ulicama Zagreba ove će subote proći 8. Antunovski hod mladih
Ulicama Zagreba ove će subote proći 8. Antunovski hod mladih, koji već godinama okuplja tisuće hodočasnika iz cijele Hrvatske i šire, krenut će iz Dubrave, a završiti u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
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Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina, uz Centar za promociju duhovnih zvanja OFMConv., u suradnji sa Župom i bazilikom sv. Antuna Padovanskog te Evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh.
Ovaj je događaj organiziran kao duhovno hodočašće u čast sv. Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebnijima.
Okupljanje hodočasnika započinje točno u podne, a sveta misa, kao središnji duhovni događaj, će se održati u 14 sati ispred crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi.
U 15:30 sati hodočasnici će krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, a njihov dolazak na središnji zagrebački trg se očekuje oko 17 sati. Tamo ih čeka program ispunjen pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom.
Do bazilike sv. Antuna Padovanskog trebali bi doći oko 19.30. Slijedi euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija sv. Antuna i zahvalno slavljenje.
Ove godine mlade će na njihovom putu pratiti himna pod nazivom "Ako imaš Boga, imaš sve!", pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno, ali snažno prenosi bit vjere. Tekst potpisuju Josipa i Ana Gvozdanić, dok je za glazbu i aranžman zaslužan Matej Fridl.
Organizatori ističu kako Antunovski hod mladih iz godine u godinu okuplja sve veći broj mladih i obitelji iz Hrvatske i inozemstva te predstavlja snažno svjedočanstvo vjere, zajedništva i nade. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika.
Za razliku od prethodnih godina, ovogodišnji Hod ne započinje u Sesvetskim Selima nego u Dubravi, a razlog promjene prvenstveno je sigurnosne i organizacijske naravi.
Naime, zbog sve većeg broja hodočasnika proteklih je godina bilo teško osigurati sigurno kretanje kolnikom, osobito zbog radova na mnogim dijelovima grada i nemogućnosti zatvaranja prometnica.
Novost je i mobilna aplikacija putem koje su dostupne sve potrebne informacije.
Na prošlogodišnjem Antunovskom hodu mladih sudjelovalo je oko 20.000 sudionika.
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