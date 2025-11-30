ISTRAGA U TIJEKU
Užas u Sesvetama: Muškarac ubio 85-godišnjeg člana obitelji
Hina
30. stu. 2025. 17:43
Muškarac je u Sesvetama ubio člana obitelji.
Na područku Sesveta danas je u stanu ubijen 85-godišnji muškarac, priopćila je policija. Prema trenutačno dostupnim informacijama, 66-godišnjak je oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem, usmrtio svog 85-godišnjeg člana obitelji.
Osumnjičeni je pod nadzorom policije. Očevid je u tijeku, kao i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
USKORO VIŠE
