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HULIGANI U BILICAMA

Svih 19 Nizozemaca završilo u zatvoru, dvije godine zabranjen im dolazak na Poljud i splitsku Rivu

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N1 Info
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14. lis. 2026. 21:37
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Dalmacija danas

Svih 19 Nizozemaca koje je policija jučer zatekla na štekatu kafića na splitskoj Rivi s noževima, kamenjem i vješalicama kažnjeno je sa sedam dana zatvora, a određeno im je i zadržavanje u zatvoru Bilice.

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Nizozemci su nakon privođenja završili u zatvoru Bilice. Sud im je izrekao kaznu od sedam dana zatvora, a budući da je presuda nepravomoćna, određeno im je i zadržavanje u trajanju od sedam dana, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

Uz to, izrečena im je i zaštitna mjera prema kojoj dvije godine neće smjeti dolaziti na Poljud i Rivu.

Policija je u optužnom prijedlogu tražila kaznu od 15 dana zatvora i maksimalno zadržavanje. Razlog je, među ostalim, bio kontakt Nizozemaca s dvojicom muškaraca s kojima su dogovarali sukob na nekom manje prometnom mjestu. Na Rivu su, prema navodima iz optužnog prijedloga, stigli potpuno opremljeni za navijački sukob.

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