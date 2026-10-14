Svih 19 Nizozemaca završilo u zatvoru, dvije godine zabranjen im dolazak na Poljud i splitsku Rivu

Policija je u optužnom prijedlogu tražila kaznu od 15 dana zatvora i maksimalno zadržavanje. Razlog je, među ostalim, bio kontakt Nizozemaca s dvojicom muškaraca s kojima su dogovarali sukob na nekom manje prometnom mjestu. Na Rivu su, prema navodima iz optužnog prijedloga, stigli potpuno opremljeni za navijački sukob.