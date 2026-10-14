Nizozemski huligani u Splitu dogovarali obračun? Imali noževe, vješalice i kamenje, policija traži zatvor

Dalmacija danas

Devetnaest nizozemskih navijača privedeno je u Splitu nakon što su na terasi kafića na Rivi imali noževe, drvene vješalice i kamenje, a policija traži da im se odredi zadržavanje u zatvoru na Bilicama te izreknu zatvorske kazne i zabrana posjećivanja Rive i Poljuda.

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Devetnaest Nizozemaca privedeno je u srijedu na Općinski prekršajni sud zbog posjedovanja hladnog oružja koje su držali vidljivo dok su pili piće na terasi kafića na splitskoj Rivi.

Policija im je oduzela tri noža, dvije drvene vješalice za odjeću te dva kamena, dugačka 25 i 10 centimetara. Kada su primijetili policajce kako im prilaze, počeli su odgurivati predmete od sebe.

Kako se navodi u optužnom prijedlogu, njihovo je ponašanje izazvalo snažan osjećaj straha i uznemirenosti među gostima i prolaznicima, koji su zbog toga zatražili policijsku intervenciju, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

Policija traži zadržavanje na Bilicama

Policija je zatražila da se okrivljenicima odredi zadržavanje u zatvoru na Bilicama u maksimalnom trajanju zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Riječ je o stranim državljanima za čiju raniju kažnjavanost policija nema podataka, no operativnim je radom došla do informacija koje ih povezuju s navijačima Ajaxa, koji u četvrtak igra protiv Hajduka.

U obrazloženju se ističe da navijači dvaju klubova nisu u dobrim odnosima i da su skloni sukobima, zbog čega se sumnja da su Nizozemci kod sebe imali hladno oružje.

"Usred dana su se okupili u velikom broju u središtu Splita, spremni za napad i nanošenje ozljeda"

Prema navodima iz optužnog prijedloga, na Rivi su im prišle i dvije muške osobe s kojima su dogovarali fizički obračun, ali na drugoj lokaciji, bez nadzornih kamera i manjeg broja prolaznika.

Policija je upozorila da je riječ o iznimno opasnom ponašanju te da okrivljenici nisu svjesni mogućih negativnih posljedica svojih postupaka. Navodi se da su se usred dana okupili u velikom broju u središtu Splita, spremni za napad i nanošenje ozljeda opasnim predmetima kojima mogu izazvati teške, pa i po život opasne posljedice.

Dalmacija danas

Zbog toga policija smatra da bi prema njima trebalo primijeniti nultu stopu tolerancije i stroge mjere. Ocjenjuje da bi njihovo puštanje na slobodu moglo dovesti do neželjenih posljedica.

Traže zatvorske kazne i dvogodišnju zabranu

Za svakog od 19 okrivljenika zatražena je kazna od 15 dana zatvora, čime bi se ujedno iskoristilo maksimalno razdoblje zadržavanja.

Policija je predložila i da im se na dvije godine zabrani posjećivanje splitske Rive i Poljuda, piše Dalmatinski portal.