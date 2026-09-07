TRAGEDIJA U NOĆI
Teška nesreća kod Trogira: Kombi sletio s ceste, vozač poginuo na mjestu
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak u mjestu Marina nedaleko od Trogira poginuo je vozač kombija.
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Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 0:55 sati na državnoj cesti D-8. Vozač se u kombiju nalazio sam, a iz zasad nepoznatih razloga izgubio je nadzor nad vozilom i sletio s kolnika.
Uslijed ozljeda zadobivenih u nesreći preminuo je na mjestu događaja, piše Jutarnji list. O nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija je zajedno s nadležnim odvjetništvom obavila očevid na mjestu događaja.
Njime bi se trebale utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće.
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