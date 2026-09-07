Oglas

TRAGEDIJA U NOĆI

Teška nesreća kod Trogira: Kombi sletio s ceste, vozač poginuo na mjestu

author
N1info
|
07. ruj. 2026. 08:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_230818_21718407
Ilustracija: Davorin Visnjic/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak u mjestu Marina nedaleko od Trogira poginuo je vozač kombija.

Oglas

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 0:55 sati na državnoj cesti D-8. Vozač se u kombiju nalazio sam, a iz zasad nepoznatih razloga izgubio je nadzor nad vozilom i sletio s kolnika.

Uslijed ozljeda zadobivenih u nesreći preminuo je na mjestu događaja, piše Jutarnji list. O nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija je zajedno s nadležnim odvjetništvom obavila očevid na mjestu događaja.

Njime bi se trebale utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće.

Teme
marina nesreća nesreća nesreća marina prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ