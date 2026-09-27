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PRILAGODBA

Grad u zagrebačkom susjedstvu već najavio promjene zbog štrajka: "Zahtjev smo već predali..."

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N1 Info
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27. ruj. 2026. 15:22
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ZET, autobus, 268
Marko Seper/PIXSELL

Grad Velika Gorica odlučio je zbog štrajka ZET-a u Zagrebu pojačati javni gradski prijevoz, odnosno linije prema željezničkom kolodvoru u Velikoj Gorici.

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"Velik broj naših sugrađana svakodnevno putuje u Zagreb i svjesni smo koliko će im štrajk ZET-a otežati svakodnevno putovanje. Zato smo u dogovoru s koncesionarom našeg lokalnog prijevoza odlučili dodatno pojačati besplatnu autobusnu liniju prema željezničkom kolodvoru Velika Gorica, koja prometuje tijekom cijelog dana", priopćio je gradonačelnik Krešimir Ačkar (HDZ), prenosi Dnevnik.hr.

Iz Grada su naveli i da su u kontaktu s HŽ-om oko mogućnosti uvođenja dodatnih vlakova prema Zagrebu.

"Zahtjev smo već predali te smo u daljnjoj koordinaciji oko mogućnosti uvođenja dodatnih linija. Da postoje pravni i operativni uvjeti da naši autobusi tijekom štrajka voze do Zagreba, organizirali bismo i takav prijevoz. Dok traje štrajk, pratit ćemo situaciju i potrebe naših građana te, u skladu s mogućnostima, dodatno prilagođavati prijevoz", zaključio je Ačkar.

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Teme
krešimir ačkar možemo velika gorica zagreb štrajk

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