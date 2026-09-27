Grad u zagrebačkom susjedstvu već najavio promjene zbog štrajka: "Zahtjev smo već predali..."

"Zahtjev smo već predali te smo u daljnjoj koordinaciji oko mogućnosti uvođenja dodatnih linija. Da postoje pravni i operativni uvjeti da naši autobusi tijekom štrajka voze do Zagreba, organizirali bismo i takav prijevoz. Dok traje štrajk, pratit ćemo situaciju i potrebe naših građana te, u skladu s mogućnostima, dodatno prilagođavati prijevoz", zaključio je Ačkar.