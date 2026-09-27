OBAVIJEST GRAĐANIMA
Što sa smećem tijekom štrajka u Zagrebu? Oglasio se Holding!
Štrajk zaposlenih u Zagrebačkom holdingu trebao bi početi u ponedjeljak, 28. rujna, a građani bi njegove posljedice mogli osjetiti u pružanju niza gradskih usluga. Iz Holdinga upozoravaju da se najveći problemi očekuju s odvozom otpada te održavanjem javnih i zelenih površina, zbog čega su građanima uputili niz preporuka.
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Reprezentativni sindikati najavili su štrajk u različitim podružnicama Zagrebačkog holdinga, dok dogovor s poslodavcem o razini nužnih poslova koji će se tijekom štrajka obavljati još nije postignut. U tijeku je postupak arbitraže između sindikata i poslodavca.
U Holdingu očekuju da bi štrajk mogao znatno utjecati na pružanje različitih usluga građanima, ponajprije na prikupljanje otpada i održavanje javnih i zelenih površina.
Građane zato pozivaju da, koliko je moguće, privremeno prilagode navike povezane sa stvaranjem i odlaganjem otpada kako bi se smanjio njegov utjecaj na javni prostor.
Posebno ih mole da višak otpada koji ne stane u spremnike ne ostavljaju na javnim površinama te da, kada je to moguće, odgode odlaganje otpada u spremnike. Preporučuju i privremeno smanjenje količine otpada koji nastaje u kućanstvima, primjerice izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalaže.
Građanima koji žive u obiteljskim kućama preporučuju da na javne površine ne iznose spremnike koji nisu potpuno napunjeni.
Iz Holdinga također savjetuju da se tijekom štrajka odgode veća čišćenja stanova i kuća kojima nastaje glomazni otpad, kao i veći radovi na održavanju zelenih površina u dvorištima kako bi se smanjila količina biootpada.
Građane pozivaju i da glomazni otpad ne iznose na ulicu ako nemaju potvrdu o dolasku ekipa Čistoće. Savjetuju im i da odgode odlazak u reciklažna dvorišta jer se očekuje da će ona tijekom štrajka biti zatvorena.
Zagrebački holding najavio je da će pratiti razvoj situacije te obavještavati građane o svim promjenama vezanim uz pružanje javne usluge odvoza otpada. Aktualne informacije bit će dostupne na službenim internetskim stranicama Holdinga i Holding centra.
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