Što sa smećem tijekom štrajka u Zagrebu? Oglasio se Holding!

Posebno ih mole da višak otpada koji ne stane u spremnike ne ostavljaju na javnim površinama te da, kada je to moguće, odgode odlaganje otpada u spremnike. Preporučuju i privremeno smanjenje količine otpada koji nastaje u kućanstvima, primjerice izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalaže.