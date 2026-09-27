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Vučić uoči izbora najavio pomilovanja i prihvatio debatu sa studentima
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će donijeti odluku o pomilovanju i aboliciji nekih osoba zbog događaja u proteklih godinu i pol dana, ne precizirajući na koga će se te odluke odnositi.
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Vučić, koji je ranije najavio da će večeras podnijeti ostavku, rekao je za Radio-televiziju Srbije (RTS) da još radi na odlukama o pomilovanju i aboliciji.
"Mislim na dio ljudi koji su sudjelovali u svemu onome što se događalo u zemlji u posljednjih godinu i pol dana, s obje strane. Mnogi će se iznenaditi pomilovanjima i abolicijom", rekao je.
Dodao je da će se na one koji već imaju presudu odnositi jedna odluka, a na one koji nemaju presudu druga. Kako je naveo, smatra da će to pridonijeti "mirnijem životu i boljem razumijevanju svih".
"Bilo mi je žao i nekih koji su zbog mene proveli u pritvoru sedam, osam mjeseci, a koji su obavljali državne funkcije, pa ću i njima isto pomoći", rekao je Vučić za RTS.
Dodao je da namjerava abolirati i novosadsku skupinu.
"Riječ je o svim ovim blokaderima, o grupi Pajić", rekao je Vučić.
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