Teška nesreća u Trogiru. Autom se zabio u više parkiranih automobila i poginuo

Hina
|
04. stu. 2025. 22:07
Marko Lukunic/PIXSELL

Vozač osobnog vozila smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći u utorak navečer u Trogiru, izvijestila je splitska policija.

Prometna nesreća dogodila oko 20,40 sati na Obali bana Berislavića, a prema izjavama očevidaca, osobno vozilo nekontrolirano se kretalo, te udarilo u nekoliko parkiranih vozila. Vozač navedenog osobnog vozila je pri tom smrtno stradao.

O događaju je izvješteno Državno odvjetništvo.

Na mjestu događaja se obavlja očevid, a navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet koji se preusmjerava na okolne pravce odnosno preko trogirskog novog mosta.

nesreća policija prometna nesreća trogir

