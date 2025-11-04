CESTA ZATVORENA
Teška nesreća u Trogiru. Autom se zabio u više parkiranih automobila i poginuo
Vozač osobnog vozila smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći u utorak navečer u Trogiru, izvijestila je splitska policija.
Prometna nesreća dogodila oko 20,40 sati na Obali bana Berislavića, a prema izjavama očevidaca, osobno vozilo nekontrolirano se kretalo, te udarilo u nekoliko parkiranih vozila. Vozač navedenog osobnog vozila je pri tom smrtno stradao.
O događaju je izvješteno Državno odvjetništvo.
Na mjestu događaja se obavlja očevid, a navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet koji se preusmjerava na okolne pravce odnosno preko trogirskog novog mosta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
