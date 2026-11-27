obustavljen promet
Teška prometna nesreća u Samoboru: Poginuo pješak
Hina
|
27. stu. 2026. 18:56
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U naletu automobila u petak poslijepodne u Samoboru poginuo je pješak, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
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Prema prvoj policijskoj informaciji nesreća se dogodila oko 17.10 sati, u Ludvićkoj ulici u Samoboru.
Zbog nesreće je promet u tom dijelu Ludvićke ulice obustavljen te se preusmjerava na obilazne pravce.
Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će biti utvrđene sve okolnosti nesreće, dodaju u policiji.
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