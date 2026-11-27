Goran Đulić
HDZ prozvao Tomaševića, Benčić i Kekin: "Postavili su USKOK-ova optuženika da nas štiti od korupcije"
HDZ se oglasio priopćenjem u kojem je oštro kritizirao zagrebačku gradsku vlast zbog imenovanja Gorana Đulića, protiv kojeg je USKOK podignuo optužnicu u aferi Hipodrom, na čelo Vijeća za prevenciju kriminala.
Oglas
Iz HDZ-a su prozvali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te saborske zastupnice Možemo! Sandru Benčić i Ivanu Kekin.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Tako to rade Tomašević, Benčić i Kekin.
USKOK-ova optuženika iz afere „Hipodrom” postavili su na čelo Vijeća za prevenciju kriminala, tijela čija je zadaća, među ostalim, reagirati na prve znakove korupcije.
Riječ je o Goranu Đuliću, čovjeku od najvećeg povjerenja zagrebačkog gradonačelnika, optuženom za trgovanje utjecajem i zlouporabu položaja i ovlasti.
Štitili su Kostanjevića, koji je kasnije priznao da je primio 450.000 eura mita na ruke. Spašavali su ravnateljicu bolnice sv. Ivana kad su već svi znali da je zataškavala slučaj. Spašavali su Upravu bolnice koja je kasnije sama ponijela ostavke.
A sada su USKOK-ova optuženika postavili da nas štiti od korupcije!
Da nije tragično, bilo bi komično.
Dokle seže ta arogancija zagrebačke gradske vlasti Možemo/SDP i ruganje građanima?"
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas