nedaleko požege

Teška prometna nesreća u Slavoniji: Dvije osobe prevezene u bolnicu

N1 Info
22. pro. 2025. 06:51
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Oosbni automobil je sletio s ceste u prometnoj nesreći u ranim jutarnjim satima u noći s nedjelju na ponedjeljak u mjestu Biškupci.

Dvije osobe su prevezene u Opću županijsku bolnicu Požega.

Više pojedinosti bit će poznato nakon očevida, javljaju iz policije.

Teme
prometna nesreća

