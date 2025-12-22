Teška prometna nesreća u Slavoniji: Dvije osobe prevezene u bolnicu

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Oosbni automobil je sletio s ceste u prometnoj nesreći u ranim jutarnjim satima u noći s nedjelju na ponedjeljak u mjestu Biškupci.

Dvije osobe su prevezene u Opću županijsku bolnicu Požega.

Više pojedinosti bit će poznato nakon očevida, javljaju iz policije.