nedaleko požege
Teška prometna nesreća u Slavoniji: Dvije osobe prevezene u bolnicu
N1 Info
|
22. pro. 2025. 06:51
|
0komentara
Oosbni automobil je sletio s ceste u prometnoj nesreći u ranim jutarnjim satima u noći s nedjelju na ponedjeljak u mjestu Biškupci.
Oglas
Dvije osobe su prevezene u Opću županijsku bolnicu Požega.
Više pojedinosti bit će poznato nakon očevida, javljaju iz policije.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas