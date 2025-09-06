Oglas

PREBRZA VOŽNJA

Teška prometna u Benkovcu, vozač (93) autom naletio na motokultivator. Poginula žena

Hina
Hina
|
06. ruj. 2025. 11:12
Vozila policije i vatrogasaca 14.10.2018., Vodice - Policija i vatrogascirrPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U zadarskoj Općoj bolnici u petak navečer preminula je 73-godišnja žena koja je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći motokultivatora i osobnog automobila istog dana ujutro u Benkovcu, izvijestila je u subotu zadarska policija.

Nesreća se dogodila u petak oko 9.15 sati, 93-godišnji vozač automobila zadarskih registarskih oznaka nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti pa je prednjim desnim dijelom vozila udario u stražnji lijevi dio motokultivatora s prikolicom, kojim je upravljao 77-godišnjak.

Od siline udara motokultivator se prevrnuo na bok, a prikolica se odvojila i udarila u kameni zid. U prevrtanju su na kolnik ispali 77-godišnji vozač i 73-godišnja putnica koji su zbog teških ozljeda primljeni u zadarsku Opću bolnicu.

Vozač automobila je uhićen te se protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, izvijestila je zadarska policija. 

Benkovac prometna nesreća

