djelovanje katoličke crkve

Đurašković: Crkva komemorira žrtve komunističkog režima, a šuti o svećenicima koji su slijedili svoj poziv

N1 Info
05. ruj. 2025. 12:43

Gost Novog dana kod Hrvoja Krešića bio je Stevo Đurašković, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Komentirao je svoj članak objavljen na Historiografija.hr. u kojemu se bavi povijesnom perspektivom gdje je Crkva sve bila aktivna tijekom drugog svjetskog rata, a o čemu danas šuti.

"Ako gledamo djelovanje Katoličke crkve, s jedne strane imate općenito kritiku tog djelovanja, a s druge podržavanje. Kad se spustimo generalno na nivo svećenika, onda se s lijeva ističu oni koji su participirali u NOB-u, a s druge strane svećenici, počevši sa Stepincem, koji su ili pali od komunističke represije ili je prošli i pod njom patili.

U svom članku sam htio pokazati da postoji cijeli niz svećenika koji nisu aktivno participirali u NOB-u, ali su stavili svoju glavu na kocku slijedeći svoj poziv. Slijedili su univerzalizam Katoličke crkve. Direktno su s propovjedaonica pozivali ljude da ne sudjeluju u ustaškim zločinima i ustaškom pokretu.

Crkva komemorira ljude koji su žrtve komunističkog režima, a ove ljude koji su slijedili svoj temeljni poziv - o njima šuti", kaže Đurašković.

Odgovorio je i na pitanje što je tome razlog.

"Razlog je tome ipak što se fašizam drži manjim zlom od komunizma i što se Katolička crkva kao i sve crkve u komunističkom režimu našla na udaru direktne represije koji ju je htio ugasiti", smatra Đurašković.

"Kad pogledamo ovo vruće ljeto, ono je na neki način počelo s Uskršnjom poslanicom nadbiskupa Kutleše. Ja sam primijetio da se njegove poruke mijenjaju. U uskršnjoj poruci Kutleša pokreće opet konzervativizam, što nije problem samo po sebi, samo je stvar tona. Ako stvarate ton "Gospodara prstenova", s jedne strane smo mi savršeni i moramo se manihejski boriti protiv strane zla, to dovodi do isključivanja, a evangelizacija uključuje svakog", kaže Đurašković.

Osvrnuo se i na poruku sinjskog gvardijana fra Marinka Vukmana koji je ovo ljeto tijekom mise za Veliku Gospu poručio "neka pate i u toj patnji umru" svi koji ne vole Hrvatsku.

"Takve poruke su meni blasfemične jer jednostavno se kose potpune s naukom i porukom koji je širio osnivač tog reda Sv. Franjo Asiški", rekao je Đurašković.

Komentirao je i kako i kod nas iz Crkve dolaze različite poruke pa tako s jedne strane imamo poruke zagrebačkog nadbiskupa Kutleše, a s druge riječkog nadbiskupa Uzinića.

"Problem je što mi ne možemo zaključiti kako diše svećenstvo. Ti ljudi bi trebali dizati glasove da ih mi čujemo i vidimo, a ono što sad vidimo i čujemo je da preko društvenih mreža jako puno svećenika, i to prije svega mladih, diže glasove u obranu Thompsona", zaključuje Đurašković.

Teme
Crkva stevo đurašković svećenici

