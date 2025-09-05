"Kad pogledamo ovo vruće ljeto, ono je na neki način počelo s Uskršnjom poslanicom nadbiskupa Kutleše. Ja sam primijetio da se njegove poruke mijenjaju. U uskršnjoj poruci Kutleša pokreće opet konzervativizam, što nije problem samo po sebi, samo je stvar tona. Ako stvarate ton "Gospodara prstenova", s jedne strane smo mi savršeni i moramo se manihejski boriti protiv strane zla, to dovodi do isključivanja, a evangelizacija uključuje svakog", kaže Đurašković.