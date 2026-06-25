Tragedija kod Metkovića: Preminuo dječak koji je pao s romobila

Prema dostupnim informacijama, skupina djece igrala se u blizini vodonatapnog kanala u okolici Metkovića. Jedno od djece na mjesto okupljanja dovezlo se električnim romobilom, nakon čega su se dječaci međusobno izmjenjivali u vožnji. Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je romobilom, no ubrzo je izgubio nadzor nad vozilom te pao na kolnik. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške tjelesne ozljede.