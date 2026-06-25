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izgubio nadzor nad vozilom

Tragedija kod Metkovića: Preminuo dječak koji je pao s romobila

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25. lip. 2026. 14:50
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07.02.2021., Zagreb - Elektricni romobil je prijevozno sredstvo kojeg vole djeca i odrasli . Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Dječak je zadobio po život opasne ozljede glave nakon pada s električnog romobila. Liječnici u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar svim silama su se borili za njegov život, no nisu uspjeli spasiti ga.

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Prema dostupnim informacijama, skupina djece igrala se u blizini vodonatapnog kanala u okolici Metkovića. Jedno od djece na mjesto okupljanja dovezlo se električnim romobilom, nakon čega su se dječaci međusobno izmjenjivali u vožnji. Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je romobilom, no ubrzo je izgubio nadzor nad vozilom te pao na kolnik. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške tjelesne ozljede.

Kako doznaje Dubrovački dnevnik, romobil je bio znatno jače snage nego što je to zakonom dozvoljeno.

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Teme
električni romobil maloljetnik metković

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