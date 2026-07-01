Ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL

U jezeru Trstenik u Novakima Nartskim utopila se u utorak 42-godišnjakinja, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija koja je upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja i druge nesreće prilikom kupanja.

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U policiji navode kako je obavljenim očevidom utvrđeno da je 42-godišnjakinja došla na jezero zajedno s članovima obitelji, 43-godišnjakom i maloljetnicom. Nakon što je oko 20 sati ušla u jezero, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije više izronila.

Drugi kupači i 43-godišnji član obitelji, uočili su tijelo i izvukli ga na obalu, pozvali hitnu medicinsku pomoć, no žena je preminula.

Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela te da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Policija je u povodu ovog slučaja utapanja podsjeća građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Napominju i da je jedna od najčešćih pogrešaka ulazak u vodu nakon obroka te da kupanje treba izbjegavati najmanje sat vremena nakon jela.

Kao jedan od glavnih čimbenika rizika od utapanja ističu konzumaciju alkohola.

Građanima savjetuju da u vodu uvijek ulaze postupno kako bi se organizam prilagodio temperaturi jer nagli ulazak može izazvati šok. Upozoravaju i da se ne skače u vodu nepoznate dubine zbog opasnosti od teških ozljeda.

Policija posebno upozorava na kupanje u rijekama i jezerima

Osobama koje boluju od kroničnih bolesti preporuča se da izbjegavaju kupanje na osamljenim mjestima te da budu u blizini drugih ljudi kako bi im, ako zatreba, mogli pružiti pomoć.

Roditelje policija poziva da djecu tijekom kupanja neprestano drže pod nadzorom, čak i kada znaju plivati, te upozorava da se odgovornost za mlađu djecu ne smije prepuštati starijoj braći ili sestrama.

Neplivačima i slabijim plivačima preporuča se korištenje pomagala za plivanje, a u slučaju nevolje savjetuje da ostanu smireni, plutaju na leđima i jednom rukom dozivaju pomoć.

Policija posebno upozorava na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima. Rijeke su zbog virova, usjeka i promjenjivog toka među najopasnijim kupalištima, dok jezera kriju nagle promjene dubine i temperature te podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti.

Dodatnu opasnost predstavlja skakanje na glavu u nepoznatu dubinu, koje može završiti teškim ozljedama kralježnice, vrata ili udova.

Ako se u vodi primijeti osoba u opasnosti, potrebno je odmah pružiti ili potražiti pomoć te nazvati policiju na broj 192 ili hitne službe na broj 112.