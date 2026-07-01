Zašto oluje nad Dinaridima i Bosnom idu "unazad"? Stiglo nam je "novo normalno" vrijeme

Ovi masivni sustavi visokog tlaka zraka ponašaju se kao neprobojan zid u atmosferi (tzv. "atmosfersko blokiranje"). Budući da oko anticiklone vjetrovi pušu u smjeru kazaljke na satu, na njezinom južnom rubu – gdje se nalazi naš dio Balkana – "strujanje se potpuno okreće i počinje puhati s istoka na zapad".