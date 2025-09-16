Oglas

potvrdilo ministarstvo

Tragedija u Splitu: U zatvoru je preminuo jedan zatvorenik

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 20:09
zatvor
Pixabay / Ilustracija

O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela, kažu iz Ministarstva

Oglas

Brza intervencija službenika

U Zatvoru u Splitu u ponedjeljak, 15. rujna 2025. godine, u večernjim satima preminuo je istražni zatvorenik, potvrdilo je Ministarstvo pravosuđa.

"Unatoč brzoj intervenciji službenika pravosudne policije i službenika Hitne medicinske pomoći, nešto iza 20 sati konstatirana je smrt istražnog zatvorenika", rekli su iz Ministarstva.

Dodaju da se preminuli istražni zatvorenik u Zatvoru u Splitu nalazio od od 25. travnja 2024. godine po rješenju Županijskog suda u Splitu, prenose 24sata.

"O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela", zaključuju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. 

Teme
split splitski zatvor zatvor u splitu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ