potvrdilo ministarstvo
Tragedija u Splitu: U zatvoru je preminuo jedan zatvorenik
O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela, kažu iz Ministarstva
Oglas
Brza intervencija službenika
U Zatvoru u Splitu u ponedjeljak, 15. rujna 2025. godine, u večernjim satima preminuo je istražni zatvorenik, potvrdilo je Ministarstvo pravosuđa.
"Unatoč brzoj intervenciji službenika pravosudne policije i službenika Hitne medicinske pomoći, nešto iza 20 sati konstatirana je smrt istražnog zatvorenika", rekli su iz Ministarstva.
Dodaju da se preminuli istražni zatvorenik u Zatvoru u Splitu nalazio od od 25. travnja 2024. godine po rješenju Županijskog suda u Splitu, prenose 24sata.
"O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela", zaključuju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas