LEKCIJE IZ PROŠLOSTI
Nakon izbornog potopa CDU-a oglasila se Angela Merkel
CDU po prvi put nije uspio prijeći izborni prag od pet posto na sjeveroistoku Njemačke, u političkom domu bivše kancelarke Angele Merkel. Njemački mediji sada pišu kako Merkel preporučuje usvjajanje lekcije od Konrada Adenauera.
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Nakon što je CDU poražen na izborima u Berlinu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju, Angela Merkel se oglasila pitanjem što se može naučiti od Adenauera, piše Fenix magazin.
Merkel je na otvaranju umjetničke izložbe u Bundestagu rekla: "Za njega (Adenauera, op.a.) je bilo jasno da se moraju graditi mostovi. Istovremeno je postalo jasno s kim se ne mogu graditi mostovi."
Govoreći o izborima na kojima CDU nije uspio ući u zemaljski parlament na sjeveroistoku, Merkel kaže: "Možda bi bilo vrijedno razmisliti o tome što možemo naučiti od Konrada Adenauera. Rekao je da je iz pogrešaka povijesti naučio da je važno pozvati ljude, obraćati se svim ljudima, da je važno biti svjestan vlastitih vrijednosti."
Tri jednako važna korijena
Za Adenauera je bilo jasno “da stranka poput CDU-a crpi iz tri jednako važna korijena – konzervativnog, liberalnog i kršćansko-socijalnog”, kaže Merkel. Za njega su to morali biti mostovi između poslodavaca i radnika, muškaraca i žena, okoliša i gospodarstva, urbanih i ruralnih područja, vjerskih denominacija i generacija. “Danas bih dodala, između ljudi s migrantskom pozadinom i bez nje”, kaže Merkel.
Izložba u Bundestagu predstavlja dva djela iz umjetničke zbirke parlamenta, pišu njemački mediji. Među njima je i portret Adenauera kojeg je djelo Oskara Kokoschke, a koji je Merkel držala u svom uredu tijekom mandata. Tu je i portret bivšeg kancelara Willyja Brandta (SPD) kojeg je djelo Andyja Warhola.
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