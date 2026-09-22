Nakon izbornog potopa CDU-a oglasila se Angela Merkel

Govoreći o izborima na kojima CDU nije uspio ući u zemaljski parlament na sjeveroistoku, Merkel kaže: "Možda bi bilo vrijedno razmisliti o tome što možemo naučiti od Konrada Adenauera. Rekao je da je iz pogrešaka povijesti naučio da je važno pozvati ljude, obraćati se svim ljudima, da je važno biti svjestan vlastitih vrijednosti."