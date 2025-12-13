U požaru kod Skradina poginuo 79-godišnjak

Očevid je napravljen u suradnji s inspektorom zaštite od požara te je utvrđeno da ga je izazvao kvar na električnim instalacijama, a vatra je 'progutala' kat kuće i krovište. Krov i drveni pod urušili su se u prizemlje, koje je također u potpunosti izgorjelo, navodi se u policijskom izvješću.