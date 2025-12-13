u sonkovićima
U požaru kod Skradina poginuo 79-godišnjak
U požaru vikendice kod Skradina smrtno je stradao 79-godišnji muškarac, a prema prvim policijskim informacijama uzrok požara bio je kvar na električnim instalacijama.
Požar je izbio u petak navečer malo prije 21 sat u mjestu Sonkovići, objavila je u subotu PU šibensko-kninska.
Očevid je napravljen u suradnji s inspektorom zaštite od požara te je utvrđeno da ga je izazvao kvar na električnim instalacijama, a vatra je 'progutala' kat kuće i krovište. Krov i drveni pod urušili su se u prizemlje, koje je također u potpunosti izgorjelo, navodi se u policijskom izvješću.
Na intervenciju je poslano 17 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Šibenik sa sedam vozila. Požar je ugašen sinoć u 23,21 sati.
Tijelo preminule osobe u međuvremenu je prevezeno na Odjel patologije šibenske bolnice te će o svemu biti obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.
