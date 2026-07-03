vatrogasci ih spasili
U stanu u Zagrebu se zapalila klima: U požaru ozlijeđene dvije osobe
U četvrtak navečer u Hanamanovoj ulici u Zagrebu došlo je do požara u stanu
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Iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar klime u stanu kojeg koriste 39-godišnjakinja i 29-godišnjak te je došlo do nagorijevanja električnih instalacija i vrata stana.
Vatrogasci su ugasili požar dok je 39-godišnjakinji i 29-godišnjaku koji su se nalazili u stanu liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.
Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a očevid će se obaviti danas, javlja policija.
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