U NIZOZEMSKOJ
Vozači hitne strahuju od novih sigurnosnih sustava u automobilima: "Mogu biti opasni"
Prvi glasovi iz hitne pomoći upozoravaju da bi novi obvezni sigurnosni sustavi Europske unije u vozilima hitne pomoći mogli ugroziti sigurnost tijekom intervencija.
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Glasnogovornik nizozemske hitne pomoći Zuid-Holland Süd Frank van den Elsen rekao je u intervjuu za Autovisie da su pojedini novi sustavi, koji će biti obvezni u svim novim osobnim automobilima, potencijalno opasni.
Među njima su sustavi za zadržavanje vozila u voznom traku, automatsko kočenje u nuždi i nadzor kamerama, prenosi Marijan Alić za HAK Reviju.
"Još nemamo vozilo hitne pomoći u voznom parku s tim sustavima. Ali ti sustavi prelaze granicu", rekao je van den Elsen.
Kako ističe, elektronička upozorenja mogla bi ometati spasioce tijekom vožnje i stvarati dodatnu opasnost za volanom u hitnim intervencijama.
U takvim situacijama vozači hitne pomoći često moraju namjerno proći kroz crveno svjetlo, voziti suprotnim smjerom kako bi se što brže snašli ili koristiti traku za zaustavljanje u nuždi.
Problem predstavljaju i sigurnosni sustavi koji reagiraju na prepreke i automatski koče vozilo, neovisno o tome ima li ono na krovu uključena plava bljeskajuća svjetla.
Takve reakcije sustava, upozorava van den Elsen, nisu ugodne ni sigurne ni za pacijenta ni za osoblje hitne pomoći.
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