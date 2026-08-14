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U NIZOZEMSKOJ

Vozači hitne strahuju od novih sigurnosnih sustava u automobilima: "Mogu biti opasni"

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N1 Info
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14. kol. 2026. 20:40
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BAS CZERWINSKI/AFP

Prvi glasovi iz hitne pomoći upozoravaju da bi novi obvezni sigurnosni sustavi Europske unije u vozilima hitne pomoći mogli ugroziti sigurnost tijekom intervencija.

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Glasnogovornik nizozemske hitne pomoći Zuid-Holland Süd Frank van den Elsen rekao je u intervjuu za Autovisie da su pojedini novi sustavi, koji će biti obvezni u svim novim osobnim automobilima, potencijalno opasni.

Među njima su sustavi za zadržavanje vozila u voznom traku, automatsko kočenje u nuždi i nadzor kamerama, prenosi Marijan Alić za HAK Reviju.

"Još nemamo vozilo hitne pomoći u voznom parku s tim sustavima. Ali ti sustavi prelaze granicu", rekao je van den Elsen.

Kako ističe, elektronička upozorenja mogla bi ometati spasioce tijekom vožnje i stvarati dodatnu opasnost za volanom u hitnim intervencijama.

U takvim situacijama vozači hitne pomoći često moraju namjerno proći kroz crveno svjetlo, voziti suprotnim smjerom kako bi se što brže snašli ili koristiti traku za zaustavljanje u nuždi.

Problem predstavljaju i sigurnosni sustavi koji reagiraju na prepreke i automatski koče vozilo, neovisno o tome ima li ono na krovu uključena plava bljeskajuća svjetla.

Takve reakcije sustava, upozorava van den Elsen, nisu ugodne ni sigurne ni za pacijenta ni za osoblje hitne pomoći.

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Teme
automatsko kočenje novi sustavi za automobile sigurnosni sustavi

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