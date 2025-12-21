KUTINA
U teškoj prometnoj nesreći poginula dva mladića
Dvije osobe u dobi od 23 i 27 godina, poginule su noćas u teškoj prometnoj nesreći u Kutini, izvijestili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.
Oglas
Nesreća se dogodila noćas oko 1:20 u Aleji Vukovar u Kutini.
Očevid je trajao do osam sati i kroz to je vrijeme županijska cesta 3124 bila zatvorena za promet.
Teška nesreća dogodila se kad je 23-godišnjak upravljao automobilom kutinskih registracija te je zbog nedržanja potrebnog razmaka udario u automobil, također kutinskih registracija, kojim je ispred njega upravljala 49-godišnjakinja.
Od silne udara automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja odbačen je u odvodni kanal gdje je udario u raslinje od koje se odbio te je potom udario u betonsko- žičanu ogradu.
Vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak prešlo je na suprotnu prometnu traku nakon čega je na njega naletio automobil kojim je upravljao 27-godišnjak.
U toj su teškoj prometnoj nesreći poginuli 23-godišnji i 27-godišnji vozač, a 49-godišnjakinji i dvojici 17-godišnjih putnika iz njenog vozila u sisačkoj Općoj bolnici okvalificirane su lake tjelesne ozljede.
Na mjestu nesreće obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas