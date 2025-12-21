Oglas

KUTINA

U teškoj prometnoj nesreći poginula dva mladića

author
Hina
|
21. pro. 2025. 11:28
policija, policajac, policajci
MUP/Ilustracija

Dvije osobe u dobi od 23 i 27 godina, poginule su noćas u teškoj prometnoj nesreći u Kutini, izvijestili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Oglas

Nesreća se dogodila noćas oko 1:20 u Aleji Vukovar u Kutini.

Očevid je trajao do osam sati i kroz to je vrijeme županijska cesta 3124 bila zatvorena za promet.

Teška nesreća dogodila se kad je 23-godišnjak upravljao automobilom kutinskih registracija te je zbog nedržanja potrebnog razmaka udario u automobil, također kutinskih registracija, kojim je ispred njega upravljala 49-godišnjakinja.

Od silne udara automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja odbačen je u odvodni kanal gdje je udario u raslinje od koje se odbio te je potom udario u betonsko- žičanu ogradu.

Vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak prešlo je na suprotnu prometnu traku nakon čega je na njega naletio automobil kojim je upravljao 27-godišnjak.

U toj su teškoj prometnoj nesreći poginuli 23-godišnji i 27-godišnji vozač, a 49-godišnjakinji i dvojici 17-godišnjih putnika iz njenog vozila u sisačkoj Općoj bolnici okvalificirane su lake tjelesne ozljede.

Na mjestu nesreće obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku.

Teme
kutina prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ