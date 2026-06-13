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Skriveni hidrološki divovi Jadrana: Što su zapravo vrulje, kako nam kroje vrijeme i zašto su u opasnosti?
Ljeto nam je pred vratima, a s njim i toplinski valovi očekujemo temperature zraka preko 35 stupnjeva, a spas, prirodno, tražimo u našem prelijepom Jadranskom moru. No, jeste li ikada doživjeli onaj trenutak kada bezbrižno plivate u ugodno toplom moru i odjednom – vau! – uletite u zonu tako hladne vode da vam se u sekundi „smrznu prsti na nogama“?
Nalazite se iznad jedne od najvećih prirodnih misterija i ljepota našeg krša. Naletjeli ste na vrulju. Vrulje nisu samo lokacije gdje je more "malo hladnije" – one su ključni akteri u fizici, kemiji i biosferi Jadrana, ali i pravi, aktivni "klimatizacijski uređaji" koji izravno stvaraju lokalno vrijeme i mikroklimu.
Porijeklo vode: Kako su špilje postale podmorske fontane?
Najjednostavnije rečeno, vrulja je podmorski izvor slatke vode. No, kako su se ti izvori našli na dnu mora? Moramo se vratiti malo u prošlost, u posljednje ledeno doba. Tada je razina Jadranskog mora bila niža za više od 100 metara nego danas! Naše današnje vrulje tada su bile špilje i izvori na kopnu kroz koje su tekle rijeke ponornice. Kada se led otopio i more podiglo, ti su izvori potopljeni, ali voda kroz njih nije prestala teći.
Sve počinje visoko u planinskim masivima – na Velebitu, Biokovu, Dinari, pa sve do unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Kada padnu kiše ili se topi snijeg, naš krški reljef djeluje kao golema spužva. Voda teče i propada kroz pukotine i jame krškog terena te, tjerana ogromnim pritiskom iz zaleđa koje je na višoj visini, putuje prema moru i silovito izbija na morskome dnu.
Krški ekspres: Koliko brzo putuje kišnica?
Postavlja se pitanje koliko vremena treba kiši da iz unutrašnjosti stigne do mora. Naš krš zapravo funkcionira poput goleme, složene mreže cijevi. Brzina protoka vode kroz taj podzemni toka ovisi o godišnjem dobu:
• Tijekom sušnog ljeta: Kanali su poluprazni, pritisak je nizak, pa vodi iz npr. Ličke visoravni ili Popova polja u BiH treba između 5 i 15 dana da stigne do obale.
• Tijekom obilnih jesenskih i proljetnih kiša: Sustav se naglo puni i dolazi do takozvanog "klipnog efekta" – nova voda silovito gura staru vodu ispred sebe. Tada voda kroz podzemlje juri brzinom do 30 centimetara u sekundi (cca 1 km/h), što znači da put od planine u unutrašnjosti do morskog dna prevali za svega 24 do 48 sati!
Fizika na djelu: Zašto slatka voda "pluta" i hladi kupače?
Voda koja stiže iz dubokog podzemlja ima konstantnu temperaturu tijekom cijele godine – obično između 9 i 12 stupnjeva Celzijusa. Kada ta hladna bujica izbije na dno mora, na scenu stupa fizika fluida i djeluje na zanimljiv način:
1. Arhimedov zakon: Slatka voda je lakša od slane morske vode (njezina gustoća je oko 1000 kg/m3 u odnosu na morskih 1028 kg/m3). Zbog sile uzgona hladna slatka voda se u obliku mlaza silovito diže s dna prema površini.
2. Ljeti hladi: Ljeti, kada je površina mora ugrijana na 25 stupnjeva, ta lakša slatka hladna voda se "razlije" po površini i formira površinski sloj hladne vode. Zato plivači osjete oštre temperaturne skokove (termokline).
3. Zimi grije: Zimi imamo obrnuti efekt! Kada se površina mora ohladi na primjer djelovanjem bure na svega 7-8 stupnjeva, vrulja sa svojih 11 do 12 stupnjeva zapravo djeluje kao topli izvor.
Kada se spoje fizika atmosfere i mora: Kako vrulje stvaraju vrijeme? Meteorološki vrulje djeluju na atmosferu iznad njih i generiraju prirodne meteorološke pojave.
Sablasne magle usred sunčanog dana
Iznad vrulja se javljaju dvije potpuno različite vrste magle, ovisno o godišnjem dobu:
• Ljetna magla (topli zrak nad hladnim morem): Zamislite miran ljetni dan. Maestral donese topli, vlažni zrak s otvorenog mora iznad hladne površine koju je stvorila vrulja. Zrak se odozdo naglo ohladi, više ne može zadržati vlagu i iznad same vrulje u trenu proključa niska, gusta magla. Plovite po suncu i odjednom uđete u zonu hladne magle gdje je vidljivost svega par metara.
• Zimska magla ("More se puši"): Zimi, kada hladna bura s temperaturama oko nule stigne nad more, vrulja je sa svojih 11 stupnjeva znatno toplija od zraka. S površine vrulje počinje intenzivno isparavanje, para se u dodiru s hladnim zrakom kondenzira i stvaraju se pramenovi magle koji se dižu s površine, kao da je riječ o termalnim izvorima na Islandu.
Ono što nautičari ili promatrači s obale zapravo vide iznad vrulje je promjena u teksturi mora
• Vrulje izbacuju slatku vodu koja stvara tanki sloj drugačije gustoće na samoj površini. Taj sloj djeluje slično kao uljni film – drastično povećava površinsku napetost i "gasi" sitne valove (one najmanje borice koje vjetar radi na moru). Rezultat je glatka površina mora koja izgleda kao "ogledalo" ili "mrlja ulja".
• Uzlazna struja (Upwelling) voda iz vrulje kulja prema gore. Kada ta vertikalna struja udari u površinu, ona se širi radijalno (u svim smjerovima prema van) i formira kružne valove oko središta mjesta izbijanja vode na površinu.
Moguć je i efekt povezan uz optička svojstva atmosfere, zbog ekstremnih razlika u temperaturi mora i zraka tik iznad vrulje, svjetlost se prelama na neobičan način. Objekti na horizontu, poput brodova ili udaljenih otoka, mogu izgledati "odignuti" od morske površine – to je čista fizikalna posljedica vrulje na atmosfersku optiku, poznatija kao Fata Morgana.
Oaze života i rekorderi Jadrana
Iako bi se moglo pomisliti da nagle promjene temperature i saliniteta odbijaju živi svijet, vrulje su zapravo ekološke oaze. Voda iz unutrašnjosti donosi organske i mineralne tvari (nitrate, silikate) koje su hrana za planktone. Zato ove mikrolokacije privlače brojne vrste riba (lubine, ovčice, ciple) koje vole miješanu, boćatu vodu, te djeluju kao prirodna mrijestilišta.
Istočna obala Jadrana broji stotine vrulja, a ovo su neke od najpoznatijih:
Vrulja kod Brela (Jakiruša/Dubci)
Apsolutni klasik podno Biokova. Kada proradi u punom kapacitetu izbacuje na desetke kubika vode u sekundi. Stvara golemo "vrenje" na površini mora koje se jasno vidi iz aviona i na satelitskim snimcima.
Vrulja kod Rovanjske
Snažan podmorski izvor u Podvelebitskom kanalu, smješten u uvali kod Rovanjske. Hladi vanjski akvatorij tik podno Velebita i napaja slatkom vodom uzgajališta dagnji.
Vrulje u uvali Žrnovnica
Smještene južnije od Senja podno Velebita, kanaliziraju goleme količine vode iz ličkog zaleđa i ušće su podzemnog toka rijeke Like.
Konavoske vrulje
Na krajnjem jugu, pod utjecajem velikog hidrološkog bazena rijeke Trebišnjice.
Detektivski posao: Kako znanstvenici prate podzemne puteve?
Zamislite ovaj znanstveni, detektivski posao: stojite na vrhu suhe, surove planine kilometrima daleko od mora, ubacite nešto u mračni ponor i onda danima brodom patrolirate obalom čekajući hoće li more "progovoriti". To se zove trasiranje podzemnih voda.
U ponore se ubacuje Uranin – ekološki potpuno siguran, biorazgradiv prah koji u kontaktu s vodom, čak i u tragovima koje ljudsko oko ne vidi, pod UV svjetlom svijetli intenzivnom neonsko-zelenom bojom.
Markov ponor u Lici i Vrulja Žrnovnica kod Senja. Boja je kroz utrobu Velebita prevalila nevjerojatnih 46,9 kilometara, što je jedna od najdužih znanstveno dokazanih podzemnih vodnih veza u svjetskom kršu!
Na istočnoj obali Jadrana imamo i nevjerojatne kratke rijeke na obali koje su zapravo ponovni izroni rijeka ponornica. Najbolji primjer je Ombla (Rijeka dubrovačka). Sa svojih tridesetak metara nadzemnog toka, ona je jedna od najkraćih rijeka na Zemlji – izvire podno stijene, teče par metara i odmah utječe u morski zaljev.
Geološki paradoks: Otkud otocima vrulje?
Posebnost naših otoka je da oko Cresa, Krka, Brača, Hvara ili Korčule imamo vrulje? Znanstvenici su otkrili dvije tajne:
1. Otočne leće: Kišnica koja padne na otok (npr. na Hvaru) brzo propada i u utrobi otoka stvara golemo podzemno "jezero" slatke vode koje doslovno pluta na težoj, slanoj morskoj vodi (tzv. Ghyben-Herzbergova leća). Kada padne puno kiše, taj višak izbija pod morem u obliku lokalnih vrulja, primjer su vrulje na sjevernoj obali Hvara (uvale oko Jelse i Starog Grada).
2. Tranzitne vrulje ispod morskog dna: Bojenjem i trasiranjem podzemnih tokova dokazano da pojedine vrulje na otocima Krku i Cresu zapravo izbacuju vodu koja je pala na kopnu (Gorski kotar ili Istra). Ta voda pod velikim pritiskom prolazi kroz kanale duboko ispod morskog dna (ispod Kvarnera) i izbija tek na obalama otoka! Otoci su hidrološki čvrsto pupčanom vrpcom vezani za kopno.
Ljudski prst i klimatske promjene: Što donosi budućnost?
Čovjek i klimatske promjene ozbiljno narušavaju ovu savršenu ravnotežu prirodnih tokova vode. Izgradnjom velikih hidroelektrana preusmjereni su prirodni tokovi. Tako npr. HE Senj ljeti naglo ispušta goleme količine hladne slatke vode izravno u Velebitski kanal kroz svoje kanale, umjesto da ona polako istječe kroz vrulje. To dovodi do naglog lokalnog pada temperature mora i šoka za ekosustav. Slično je i na jugu, gdje rad HE Dubrovnik u Platu uzrokuje pulsirajuće ispuštanje hladne vode koja utječe na temperaturu u Župskom zaljevu.
Klimatske promjene i porast razine mora koja bi do 2100. godine razinu Jadranskog mora mogla podići za 50 do 100 centimetara djelovat će i na vrulje.
Kako će vrulje reagirati na taj pritisak?
• Postat će "usisivači" (Estavele): Kada razina mora poraste, morski pritisak će tijekom ljetnih suša postati veći od pritiska slatke vode u podzemlju. Vrulje će promijeniti smjer! Umjesto da izbacuju slatku vodu, počet će usisavati slano more. To će uvući slani klin duboko u unutrašnjost obale i otoka (kao što se već ponekad događa na Braču ili Hvaru), nepovratno uništavajući podzemne rezervoare pitke vode iz kojih pijemo.
• Prigušivanje i poplave na kopnu: Duboke vrulje će zbog višeg nivoa mora teže izbacivati vodu. Voda iz unutrašnjosti će zato biti prisiljena tražiti nove puteve na višim razinama na kopnu – presušit će pod morem, a počet će izbijati na obali, plaveći rive i infrastrukturu.
• promjenom karaktera oborina, koje sve više poprimaju osobine tropskih pljuskova mijenja se i količina kiše koja u jedinici vremena opterećuje hidrološki sustav površinskih i podzemnih voda, javljaju se urbane poplave ali i tokovi kraških podzemnih rijeka dolaze pod dodatna opterećenja uslijed naglog priliva velikih količina kiše.
• Istraživanjem tokova podzemnih voda i vrulja došli smo do spoznaje da – ako netko baci zagađenje u ponor u Lici ili Zagori, to zagađenje ne nestaje. Ono se za nekoliko dana, potpuno nepročišćeno, pojavljuje u vrulji u kojoj se kupate ili na izvoru s kojeg pijete vodu.
Krš ništa ne oprašta. Gubitkom vrulja izgubili bismo utjecaj ljetnog hlađenja, more bi postalo još toplije, što bi ubrzalo nestanak domaćih vrsta i pogodovalo invaziji tropskih vrsta životinja i biljaka.
Sljedeći put kada plivate i osjetite sloj hladne vode oko nogu, nemojte bježati i nemojte se ljutiti što je more hladno. Znajte da plivate iznad čistog dokaza koliko je priroda moćna, povezana i fascinantna. Planine, podzemlje, otoci i more – sve je to jedan živi organizam. Krš ništa ne oprašta. Ako bacimo otpad u neki ponor u Lici ili Zagori, on će za par dana, potpuno nepročišćen, završiti u vrulji u kojoj se kupate. Čuvajmo našu unutrašnjost, da bismo sačuvali predivno plavetnilo našeg Jadrana.
Vrulje koje danas poznajemo kao simbole snage našeg krša, do kraja ovog stoljeća mogle bi postati ranjive točke kroz koje će podivljalo, podignuto more prodrijeti duboko u srce naše obale i otoka. Krški sustav će se rekonfigurirati, a cijenu te promjene platit će naši obalni izvori pitke vode.
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