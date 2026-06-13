Skriveni hidrološki divovi Jadrana: Što su zapravo vrulje, kako nam kroje vrijeme i zašto su u opasnosti?

Najjednostavnije rečeno, vrulja je podmorski izvor slatke vode. No, kako su se ti izvori našli na dnu mora? Moramo se vratiti malo u prošlost, u posljednje ledeno doba. Tada je razina Jadranskog mora bila niža za više od 100 metara nego danas! Naše današnje vrulje tada su bile špilje i izvori na kopnu kroz koje su tekle rijeke ponornice. Kada se led otopio i more podiglo, ti su izvori potopljeni, ali voda kroz njih nije prestala teći.