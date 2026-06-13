Ante Sanader: SDP nas je kritizirao da smo spori, sad smo im prebrzi

"Očekivali smo da će na današnjem Glavnom odboru SDP-a biti izneseni kriteriji za izbor ustavnih sudaca, ali se to nije dogodilo i žalosni smo što što se blokiranjem ustavnih sudaca blokiraju mnoge stvari koje su u nadležnosti ustavnih sudaca. Neizborom ustavnih sudaca imamo blokadu rada Ustavnog suda," rekao je Sanader u izjavi novinarima u Dugopolju.