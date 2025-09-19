Europol razotkrio lanac: 600 migranata smještali uglavnom u Split, organizatori iz RH

Europol

Zajednička istraga tijela za provedbu zakona i pravosudnih vlasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, uz podršku Europola, rezultirala je razbijanjem kriminalne mreže koja je krijumčarila migrante iz BiH u Hrvatsku te dalje prema zemljama Europske unije, objavio je danas u priopćenju Europol.

Podijeli

Oglas

Ključna ruta za krijumčarenje

Istraga se odvijala pod okriljem posebne operativne radne skupine (OTF) Europola, a u ranijim akcijama već su provedena dodatna uhićenja.

Rezultati akcije u Hrvatskoj

uhićen vođa mreže (visokovrijedna meta)

uhićena još 3 osumnjičenika

pretrage provedene na 9 lokacija

oduzeta elektronička oprema i manje količine droge

otkrivene šifrirane komunikacije korištene za krijumčarenje migranata

Granica između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije potvrđuje se kao ključna ruta za krijumčarenje migranata iz Balkana prema zapadnoj Europi.

Organizatori iz Hrvatske, migranti u BiH stizali avionom

Do sada je ova mreža povezana s preko 100 slučajeva krijumčarenja, u kojima je sudjelovalo više od 600 migranata. Skupina je bila visoko organizirana, s naglaskom na tajnost i korištenje šifriranih komunikacijskih kanala.

Mrežu su vodili hrvatski organizatori, dok su vozači regrutirani iz Češke, Slovačke i drugih zemalja srednje i istočne Europe. Migranti su u većini slučajeva legalno dolazili avionom iz Istanbula u Sarajevo, a zatim bili prevoženi do bosansko-hrvatske granice, koju su prelazili pješice uz pomoć vodiča.

Nakon toga organizacija im je osiguravala privremeni smještaj u Hrvatskoj, najčešće na području Splita, te nastavak puta prema zapadnoj Europi, piše Europol.

Europol je u ožujku 2023. osnovao posebnu operativnu radnu skupinu za borbu protiv krijumčarenja migranata na zapadnobalkanskoj ruti, u kojoj sudjeluju BiH, Hrvatska, Njemačka i Slovenija.

Uhićeno četiri Hrvata od čega dvije žene

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor krijumčarima migranata koji su u Hrvatsku tijekom devet mjeseci prebacili ukupno 624 stranca, pritom zaradivši oko 300 tisuća eura.

U akciji su uhićene četiri osobe među kojima su dvije žene, a svi su hrvatski državljani, dok se još četiri osumnjičena člana skupine od prije nalaze u istražnom zatvoru, a jedna nije na području Hrvatske.

Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela, dok je osumnjičeni državljanin Pakistana zatvoren i zbog opasnosti od bijega. Uskok ih je kazneno prijavio zbog zločinačkog udruženja, kao i protuzakonitog ulaženja stranih državljana, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Tko je vodio udruženje?

Glavni u zločinačkom udruženju bio je muškarac (31) koji je od 5. siječnja do 17. rujna ove godine u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Zadru, ali i u ostalim mjestima u Hrvatskoj, organizirao kontinuirano nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza.

Za novčanu naknadu je organizirao privremeni smještaj i daljnji prijevoz stranaca do dogovorenih odredišta na području EU te je povezao u zajedničko djelovanje ostale pripadnike zločinačke organizacije i dogovorio sa zasad nepoznatim osobama dovoženje stranih državljana do ilegalne granice BiH s Hrvatskom.

Prebacili su 624 stranaca i zaradili 300 tisuća eura

O ilegalnom prelasku stranih državljana 31-godišnjak je obavještavao ostale članove skupine, davao im naloge da vozilima dođu na mjesto gdje su strani državljani uz pomoć pripadnika osumnjičene skupine prešli državnu granicu.

Nakon toga ih je zadužio da migrante prevezu preko teritorija Hrvatske do krajnjeg odredišta rutom koju on odredi, i to najčešće na području Splita, Dugopolja, Trogira i Zadra na prethodno zadane lokacije.

Po završenom prijevozu stranaca, 31-godišnjak je ostalim okrivljenicima, kao i zasad nepoznatim osobama, plaćao od 100 do 1000 eura po migrantu. U Hrvatsku su prebacili 624 stranca i zaradili oko 300 tisuća eura.