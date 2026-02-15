Oglas

Policija objavila detalje

Užas kod Zadra: U sudaru poginuo vozač

N1 Info
15. velj. 2026. 09:29
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U subotu, 14. veljače oko 19.20 sati na županijskoj cesti ŽC-6040 u prometu je smrtno stradao 58-godišnji vozač automobila zadarskih registarskih oznaka, izvijestila je policija.

Prema rezultatima očevida, sumnja se da je 58-godišnji vozač automobila upravljajući vozilom kolnikom ceste iz smjera Zemunika Donjeg u smjeru Zračne luke te ulaskom u zavoj iz zasad neutvrđenog razloga sišao s kolnika na makadamski put i travnatu površinu gdje je vozilom udario u prometni znak, a zatim se vratio na kolnik i prešao u prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do sudara s teretnim automobilom zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 22-godišnji hrvatski državljanin.

Uslijed zadobivenih ozljeda, vozač u dobi od 58 godina preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog muškarca bit će provedena obdukcija.

Vozač teretnog vozila i 55-godišnja putnica iz osobnog automobila vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar. Liječničkim pregledom kod 55-godišnjakinje su konstatirane teške tjelesne ozljede dok su kod 22-godišnjaka konstatirane lake tjelesne ozljede.

Navedena dionica ceste je za vrijeme provođenja očevida bila zatvorena za sav promet. Od 19.15 do 21.50 sati promet se odvijao obilaznim pravcima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Zadar policija prometna nesreća

