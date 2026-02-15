Užas kod Zadra: U sudaru poginuo vozač

Prema rezultatima očevida, sumnja se da je 58-godišnji vozač automobila upravljajući vozilom kolnikom ceste iz smjera Zemunika Donjeg u smjeru Zračne luke te ulaskom u zavoj iz zasad neutvrđenog razloga sišao s kolnika na makadamski put i travnatu površinu gdje je vozilom udario u prometni znak, a zatim se vratio na kolnik i prešao u prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do sudara s teretnim automobilom zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 22-godišnji hrvatski državljanin.