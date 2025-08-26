HZMO objavio kad kreće isplata uvećanih mirovina

Napominjemo da je u skladu s novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2025., promijenjena formula usklađivanja mirovina na način da se stopa usklađivanja mirovina utvrdi kao zbroj stope promjene indeksa potrošačkih cijena i indeksa rasta plaća u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi u omjeru 85:15, ovisno o tome što je povoljnije", navode iz HZMO-a.