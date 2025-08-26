HZMO objavio kad kreće isplata uvećanih mirovina

Upravno vijeće HZMO-a donijelo je odluke o usklađivanju mirovina.
Na 12. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje održanoj danas u Zagrebu donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. srpnja 2025. koja iznosi 14,45 EUR, a izračunata je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, priopćeno je iz HZMO-a.
Stopa povećanja 6,48 posto
Budući da je AVM od 1. siječnja 2025. iznosio 13,57 EUR, a stopa povećanja AVM-a od 1. srpnja 2025. iznosi 6,48 %, novi AVM iznosi 14,45 EUR.
"Riječ je o dosad trećoj najvećoj stopi usklađivanja mirovina od 1. siječnja 1999., od kada se primjenjuje usklađivanje mirovina dva puta godišnje, odnosno od 1. siječnja i 1. srpnja prema odluci o aktualnoj vrijednosti mirovine (stopa povećanja 1. srpnja 2023. iznosila je 8,42 %, a od 1. srpnja 2024. 7,42 %).
Napominjemo da je u skladu s novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2025., promijenjena formula usklađivanja mirovina na način da se stopa usklađivanja mirovina utvrdi kao zbroj stope promjene indeksa potrošačkih cijena i indeksa rasta plaća u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi u omjeru 85:15, ovisno o tome što je povoljnije", navode iz HZMO-a.
Isplata u rujnu
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu (s mirovinom za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj 2025.
Na sjednici su, navode dalje, donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2025., prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2025. iznosi 15,32 EUR, te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2025., prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 331,23 EUR.
