Nalet vlaka?
Muškarac preminuo na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, policija sve istražuje
Policija provodi očevid nakon što je jedan stariji muškarac stradao jutros na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.
Očevidac je za 24 sata ispričao kako je vlak naletio na muškarca koji nije uspio prijeći prugu na vrijeme.
"Vlak je dolazio oko 6 i 20 sati. Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio. Okrenuo ga je šest, sedam puta. Nekoliko njih pokušalo ga je oživjeti, ali neuspješno. Čovjek je stariji, ima oko 70 godina", ispričao je očevidac za 24 sata.
Međutim, u policiji ne mogu potvrditi ništa dok očevid traje.
"Treba se utvrditi je li mu pozilo pa se srušio ili je došlo do naleta vlaka ili je nešto drugo. Zasad je jasno da nema elemenata kaznenog djela", rekli su u PU zagrebačkoj za Večernji list.
