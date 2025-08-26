Muškarac preminuo na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, policija sve istražuje

"Vlak je dolazio oko 6 i 20 sati. Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio. Okrenuo ga je šest, sedam puta. Nekoliko njih pokušalo ga je oživjeti, ali neuspješno. Čovjek je stariji, ima oko 70 godina", ispričao je očevidac za 24 sata.