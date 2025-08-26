Oglas

Nalet vlaka?

Muškarac preminuo na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, policija sve istražuje

author
N1 Info
|
26. kol. 2025. 09:22
21.07.2014., Zagreb - Na zagrebackom Glavnom kolodvoru u popodnevnim satima mogao se zateci tek pokoji putnik.r rPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Policija provodi očevid nakon što je jedan stariji muškarac stradao jutros na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.

Oglas

Očevidac je za 24 sata ispričao kako je vlak naletio na muškarca koji nije uspio prijeći prugu na vrijeme.

"Vlak je dolazio oko 6 i 20 sati. Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio. Okrenuo ga je šest, sedam puta. Nekoliko njih pokušalo ga je oživjeti, ali neuspješno. Čovjek je stariji, ima oko 70 godina", ispričao je očevidac za 24 sata.

Međutim, u policiji ne mogu potvrditi ništa dok očevid traje.

"Treba se utvrditi je li mu pozilo pa se srušio ili je došlo do naleta vlaka ili je nešto drugo. Zasad je jasno da nema elemenata kaznenog djela", rekli su u PU zagrebačkoj za Večernji list.

Teme
glavni kolodvor policija zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ