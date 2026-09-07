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OPET GORI U DALMACIJI

VIDEO / Vatra buknula u Zadru i na Braču, vatrogascima pomažu Air Tractori

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N1info
|
07. ruj. 2026. 14:16
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požari brač zadar
Vatrogasci 193/Facebook

Na području Zadra i otoka Brača u ponedjeljak su izbili požari, a u gašenju vatre sudjeluju vatrogasne snage i protupožarni zrakoplovi.

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Požar je u Zadru izbio u borovoj šumi na području Skročina. Na požarištu su vatrogasci koji gase vatru i osiguravaju područje, a u akciji im pomaže i protupožarni zrakoplov.

Istodobno je požar izbio i na području Nerežišća na Braču. Vatrogasci su na terenu, a gašenje je u tijeku.

U pomoć im je upućen i jedan Air Tractor. Prema objavi Ministarstva obrane, dva Air Tractora AT-802 preusmjerena su s požarišta Zadar-Bokanjac, dok je još jedan Air Tractor AT-802 preusmjeren s protupožarnog izviđanja na požarište na Braču.

Teme
požar požar brač požar zadar požari dalmacija

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