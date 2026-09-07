OPET GORI U DALMACIJI
VIDEO / Vatra buknula u Zadru i na Braču, vatrogascima pomažu Air Tractori
Na području Zadra i otoka Brača u ponedjeljak su izbili požari, a u gašenju vatre sudjeluju vatrogasne snage i protupožarni zrakoplovi.
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Požar je u Zadru izbio u borovoj šumi na području Skročina. Na požarištu su vatrogasci koji gase vatru i osiguravaju područje, a u akciji im pomaže i protupožarni zrakoplov.
ℹ️ PP avioni 2️⃣ AirTractora AT-802 preusmjereni su s 🔥 Zadar-Bokanjac i 1️⃣ AirTractor AT-802 sa protupožarnog izviđanja na 🔥 Brač-Nerežišća, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/QMaHA2ViiH— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 7, 2026
Istodobno je požar izbio i na području Nerežišća na Braču. Vatrogasci su na terenu, a gašenje je u tijeku.
U pomoć im je upućen i jedan Air Tractor. Prema objavi Ministarstva obrane, dva Air Tractora AT-802 preusmjerena su s požarišta Zadar-Bokanjac, dok je još jedan Air Tractor AT-802 preusmjeren s protupožarnog izviđanja na požarište na Braču.
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