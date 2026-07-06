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Prijeti mu zatvor

Vozač u Slavoniji napuhao preko 2 promila, nije mu prvi put

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N1info
|
06. srp. 2026. 10:03
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12.05.2025., Sibenik - Preventivna akcija MUP-a i Crvenog kriza 5 do 12 usmjerena na kontrolu ispravnosti kutija prve pomoci. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U jednoj kontroli prometa u Lukaču policija je zaustavila vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i već ima prekršajnu evidenciju.

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Policija je 5. srpnja u 23:02 sati u mjestu Lukač, tijekom nadzora cestovnog prometa, zaustavila osobni automobil kojim je upravljao 53-godišnji vozač.

Nadzorom je utvrđeno da je vozač vozilom upravljao s koncentracijom alkohola od 2,03 g/kg, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Daljnjim provjerama policija je ustanovila da se radi o povratniku u činjenju prometnih prekršaja, a zbog procjene da bi mogao nastaviti s prekršajnim ponašanjem, vozač je uhićen.

Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj zakonom je predviđena novčana kazna u rasponu od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci te šest negativnih prekršajnih bodova.

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Teme
pijana vožnja vožnja pod utjecajem alkohola vožnja u alkoholiziranom stanju

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