Vozač u Slavoniji napuhao preko 2 promila, nije mu prvi put

Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj zakonom je predviđena novčana kazna u rasponu od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci te šest negativnih prekršajnih bodova.