Prijeti mu zatvor
Vozač u Slavoniji napuhao preko 2 promila, nije mu prvi put
U jednoj kontroli prometa u Lukaču policija je zaustavila vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i već ima prekršajnu evidenciju.
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Policija je 5. srpnja u 23:02 sati u mjestu Lukač, tijekom nadzora cestovnog prometa, zaustavila osobni automobil kojim je upravljao 53-godišnji vozač.
Nadzorom je utvrđeno da je vozač vozilom upravljao s koncentracijom alkohola od 2,03 g/kg, priopćila je PU virovitičko-podravska.
Daljnjim provjerama policija je ustanovila da se radi o povratniku u činjenju prometnih prekršaja, a zbog procjene da bi mogao nastaviti s prekršajnim ponašanjem, vozač je uhićen.
Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj zakonom je predviđena novčana kazna u rasponu od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci te šest negativnih prekršajnih bodova.
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