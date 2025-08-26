Zbog skrivljene prometne nesreće i bijega priveden načelnik općine, a tek je izabran

U nedjelju, 24. kolovoza, u poslijepodnevnim satima, operativnim radom policijskih službenika pronađen je i drugi vozač koji se dovodi u vezu s nesrećom. Priveden je u službene prostorije policije, a utvrđeno je da se radi o 42-godišnjaku kojeg se tereti za napuštanje mjesta događaja prometne nesreće bez da je ostavio podatke o sebi ili popunio europsko izvješće, nepoštivanje prometnog znaka - puna linija, pretjecanje neposredno ispred raskrižja, pretjecanje vozila koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu te za nepropisnu radnju vozilom u prometu.