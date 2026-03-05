Perić o repatrijaciji hrvatskih državljana: "To je izuzetno kompleksan pothvat"

Naša Katarina Plantak razgovarala je s Markom Perićem, ravnateljem Uprave za konzularne poslove, o repatrijaciji hrvatskih državljana iz ratom pogođenih regija na Bliskom istoku.
"Puno dezinformacija je u medijima, mi smo prva država članica EU koja je poslala svoj avion, Croatia Airlines, po državljane, svi ostali su poslali lokalne zrakoplove zaljevskih aviokompanija", kaže Marko Perić.
"Zrakoplov se očekuje u Hrvatskoj sutra između ponoći i ponoć i 30. To je izuzetno kompleksan pothvat, trebale su nam dozvole za prelet kroz sedam država plus dozvolu za slijetanje u UAE", dodaje.
"I inače je komplicirano, a sada smo morali, zbog ratne situacije, ishoditi i potvrdu Ministarstva obrane UAE. Uspjeli smo u roku dva dana to riješiti, ali vrlo kompleksno je. I inače je kompleksno zrakoplov kroz tuđu državu provesti, pogotovo u ovim uvjetima."
Detaljno je opisao plan repatrijacije, koji uključuje i dva leta lokalnih zaljevskih aviokompanija.
"Dva zrakoplova lete sutra ujutro od lokalnog avioprijevoznika, imamo oko 1030 ljudi koji čekaju, prvenstvo imaju ranjive skupine. Dva zrakoplova su predviđena, a onda još dva po potrebi", kaže pa dodaje:
"Znate kako je, imamo tisuće intervencija, to otežava naš posao. Siguran sam da je najveći pritisak na kolege u Dubaiju. Ovo su izvanredne okolnosti, oni rade izniman posao. Stvarno je zahtjevno. Apeliram ovim putem da nas oni koji su se snašli i došli u Hrvatsku da nam jave, jer inače gubimo vrijeme", rekao je Perić.
