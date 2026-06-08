Izvješće UN-A
Alarmantno upozorenje 600 znanstvenika: Ugrožen je temelj života
Stanje oceana se "pogoršava”, upozorili su Ujedinjeni narodi u novom znanstvenom izvješću i pozvali države na "hitno djelovanje” protiv ubrzanog zagrijavanja, zagađenja i ugrožavanja podmorskog života.
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Ocean je temelj života na Zemlji. Njegovo je zdravlje ozbiljno ugroženo jer se ekosustavi i staništa približavaju kritičnim točkama preokreta ili su ih već prešli", pišu autori izvješća, objavljenog u ponedjeljak, u čijoj je izradi sudjelovalo 600 znanstvenika iz 86 zemalja.
U uvodu tog dokumenta dugog 1350 stranica, treće Globalne procjene oceana (WOA III), autori poručuju da je potrebno hitno djelovanje. Izvješće pokriva razdoblje od 2018. do 2023. godine, prenosi France Presse.
"Ne možemo nastaviti smatrati ocean neiscrpnim resursom", upozorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
Zagađenje, previše stanovnika živi uz obale,...
"Ovo izvješće mora biti alarm”, reagirala je pak nevladina organizacija Greenpeace, pozivajući na "stvaranje potpuno zaštićenih morskih rezervata u kojima će biti zabranjena svaka ljudska eksploatacijska aktivnost” - industrijski ribolov i rudarenje u dubokom moru.
Izvješće ističe višestruke "pritiske” s kojima se oceani suočavaju, a koji mijenjaju njihova fizička i kemijska svojstva, od klimatskih promjena do zagađenja i demografije - trenutačno 37 posto svjetskog stanovništva živi unutar 100 kilometara od obale.
Zagrijavanje i zakiseljavanje oceana
Jedna od posljedica je ubrzano zagrijavanje: 16 posto ukupnog zagrijavanja oceana u posljednjih 70 godina dogodilo se nakon 2018. godine, prenosi France Presse. Oceani se sada suočavaju i s pojačanim zakiseljavanjem, a posljedica zagrijavanja je i ubrzanje porasta razine mora zbog toplinskog širenja vode, uz otapanje ledenjaka.
S prosječnih dva milimetra godišnje prije 2015. godine, porast razine oceana povećao se na 4,3 milimetra godišnje u 2023. godini.
Hipoteza o Arktičkom oceanu bez leda krajem ljeta do 2035. sada se smatra mogućom, dodaje se.
Opasna sredstva začišćenje, antibiotici i plastika
Neki povijesni zagađivači poput žive su u padu, no povećava se prisutnost drugih, poput sredstava za čišćenje, ostataka lijekova poput antibiotika te posebice plastike, čiji najsitniji fragmenti utječu na više od 4000 vrsta.
U izvješću se naglašava da je usvajanje Sporazuma o otvorenom moru, koji je stupio na snagu u siječnju, "odlučujući korak", no da "izazov i dalje ostaje prevladavanje fragmentacije" između država i sektorskih interesa u trenutku kada se multilateralizam nalazi u ozbiljnoj krizi.
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