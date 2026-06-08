TRAGEDIJA U VELIKOJ GORICI
U školu stiže krizni tim: Učiteljice i hitna pomoć 50 minuta pokušavale spasiti dječaka
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić medije je u ponedjeljak pozvala da poštuju najviše etičke standarde izvještavajući o smrti djeteta u Velikoj Gorici koje se ugušilo hranom tijekom školskog odmora.
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Kako je za RTL Danas potvrdila dežurna liječnica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanja Kos, tijekom velikog odmora učenik drugog razreda osnovne škole počeo se gušiti hranom, Hitna pomoć je brzo stigla, no, nije ga uspjela spasiti. U školu bi sutra trebao stići krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima.
Što su poduzeli?
Učiteljice su odmah reagirale, pozvale Hitnu pomoć i započele postupak oživljavanja. Po dolasku medicinskog tima dječak nije disao, nije imao srčanu aktivnost i nije reagirao na podražaje.
"Učiteljice su već provodile masažu srca i umjetno disanje. Mi smo nastavili s naprednim mjerama oživljavanja, primijenili lijekove i sve raspoložive postupke reanimacije, ali nažalost bez uspjeha", kazala je Kos.
Reanimacija je, uključujući postupke koje su započele učiteljice, trajala između 45 i 50 minuta. Liječnici su u 15.35 sati morali prekinuti oživljavanje nakon što su se pojavili sigurni znakovi smrti.
Iz Ureda pravobraniteljice za djecu u priopćenju ističu duboku potresenost medijskim napisima o smrti djeteta u Velikoj Gorici, te izražavaju sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici.
„Molimo medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija kao i poštivanje prava na privatnost obitelji. Medije pozivamo da s posebnom pažnjom i oprezom izvještavaju o događaju, poštujući najviše etičke standarde i načela. Apeliramo da se u izvještajima ne iznose detalji događaja i neslužbene informacije te informacije koje posredno mogu dovesti do otkrivanja identiteta djeteta”, poručili su iz Ureda pravobraniteljice.
Suzdržite se, pozvali su, prenošenja izjava očevidaca i senzacionalističkog pristupa jer je zaštita digniteta i privatnosti djeteta u ovim trenucima od najvećeg je značaja.
"Apeliramo na odgovornost na društvenim mrežama"
Apeliramo i na odgovornost na društvenim mrežama; budite odgovorni u objavama i komentarima i pokažite empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su prisustvovala tragičnom događaju kako bismo ih zaštitili, a ne dodatno traumatizirali, stoji u priopćenju.
Dodali su i da Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole i mobilizirali svi resursi potpore.
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