U školu stiže krizni tim: Učiteljice i hitna pomoć 50 minuta pokušavale spasiti dječaka

„Molimo medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija kao i poštivanje prava na privatnost obitelji. Medije pozivamo da s posebnom pažnjom i oprezom izvještavaju o događaju, poštujući najviše etičke standarde i načela. Apeliramo da se u izvještajima ne iznose detalji događaja i neslužbene informacije te informacije koje posredno mogu dovesti do otkrivanja identiteta djeteta”, poručili su iz Ureda pravobraniteljice.