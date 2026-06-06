"Za našu Planetu"
EU odala priznanje autohtonim ženama Amazone
Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, dodijelila je nagradu "Za našu Planetu" programu kojim domorodačke žene Amazonije obnavljaju i štite ekosustav u Južnoj Americi.
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"Ovo priznanje nam je važno kako bismo imale veći politički utjecaj i kako bi se naš glas čuo tijekom globalnih razgovora o važnosti zaštite područja Amazone i borbe protiv klimatskih promjena", izjavila je predsjednica udruge autohtonih žena Paola Chindoy tijekom primanja nagrade u Bruxellesu.
Nagrada, za koju je stiglo više od 370 prijava iz raznih dijelova svijeta, dodijeljena je tijekom konferencije "Zeleni tjedan EU-a".
Chindoy, obučena u tradicionalnu nošnju svog naroda iz kolumbijskog dijela Amazone, obratila se okupljenima na materinjem jeziku kamsa, kojem prijeti izumiranje baš kao i amazonskoj prašumi.
"Davanje vidljivosti radu žena u području Amazone je ujedno i odavanje priznanja našim precima i našim običajima", rekla je.
"Naše teritorije se danas žrtvuje. Uvode se aktivnosti koje crpe prirodne resurse u sklopu kapitalističkog sistema. Ta mjesta za nas nisu prirodni okoliš, nego okolina u kojoj generacijama živimo", napomenula je.
Organizacija Conservation International pokrenula je 2021. godine Program stipendija za amazonske žene (Amazonia Indigenous Women’s Fellowship) koji financijski podržava žene iz autohtonih naroda, a koje provode akcije očuvanja sliva rijeke Amazone. Donatori su od tada financirali s 1,36 milijuna eura 115 projekata u Kolumbiji, Brazilu, Ekvadoru, Peruu, Boliviji, Surinamu i Gvajani.
"Program, umjesto da potiče ovisnost o kratkoročnoj donatorskoj dobroti, ostavlja aktivnu, stalnu mrežu ženskih vođa koje mogu nastaviti upravljati Amazonom generacijama", priopćila je Europska komisija.
Ove godine je prvi put organizirala dodjelu nagrade kojom odaje priznanje "izvanrednim inicijativama usmjerenima na obnovu i očuvanje prirode".
Carolina Rosero, predstavnica Conservation Internationala, izjavila je da im je velika čast primiti nagradu.
"No, prije svega, zahvalni smo ženama Amazonije koje ulažu golemi napor kako bi očuvale biorzanolikost, kulturno bogatstvo i svoje teritorije", rekla je.
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