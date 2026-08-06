Janaf sklopio ugovor s MOL-om za transport nafte

Janaf i MOL Grupa završili su proces potpisivanja ugovora o transportu 2.050.000 tona sirove nafte sustavom Janafa za razdoblje od 1.1. do 31.12.2026. godine po načelu puno za prazno, kojim su potvrđeni i utvrđeni svi elementi ugovornog odnosa koji je započeo s realizacijom od 1.1.2026. godine, kaže se u Janafovoj obavijesti.