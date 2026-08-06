Šef vukovarskog SDP-a napustio stranku

"Danas, kada nam ljudi iseljavaju iz grada, kada nas okupiraju strani radnici, kada imamo i seoske migracije koje nam slabe građanstvo (barem u prvom naletu) kada su nas okupirale lihvarske firme, kada je teško, neodgovorna gradska vlast dovodi pjevača koji pjeva "nećete bando četnička" i ostale bedastoće i svinjarije koje idu uz to kako oni vele domoljublje", navodi Raguž.