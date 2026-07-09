Najtopliji lipanj u Europi u povijesti mjerenja: Vrućine odnijele tisuće života

Prosječna temperatura u zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 Celzijeva stupnja, što je više od tri stupnja iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Copernicus zapadnom Europom smatra područje koje obuhvaća Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu te se proteže prema istoku do Italije, Njemačke i dijela Austrije. Regiju su u posljednja tri mjeseca pogodila čak tri intenzivna toplinska vala, a Španjolska i Portugal i ovog su tjedna ponovno zahvaćeni ekstremnim vrućinama.