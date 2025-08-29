"Događa se brzo zato što se nešto u sjevernom Jadranu dogodilo", upozorava Vilibić, "a to što se dogodilo jest manjak oborina, manjak riječnih dotoka, uz zagrijavanje, tople zime... Zadnjih godina su zime relativno tople, i to je problem, jer se zimi stvara inače ta hladna voda koja je gušća i tone na dno te ide prema dolje, prema jugu Jadrana. Sada je ona dosta toplija i slanija, 0,8 stupnjeva u 10 godina je puno više od 0,2 ili 0,3 stupnja u zadnjih 100 godina otkad postoje mjerenja u Jadranu još od Austro-ugarske."