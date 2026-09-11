33,02 stupnja Celzijusa
Temperature mora u Španjolskoj srušile sve rekorde: "Uzrok je ljudsko djelovanje"
Temperature mora u Španjolskoj ovog su ljeta dosegnule rekordne vrijednosti, pri čemu je više mjernih postaja na Sredozemlju i uz španjolsku atlantsku obalu zabilježilo najviše temperature od početka mjerenja, objavila je u petak državna lučka uprava Puertos del Estado.
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Znanstvenici su upozorili u kolovozu da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem glavni uzrok nedavnih rekordnih temperatura mora oko Europe, upozoravajući na ozbiljne posljedice za morske ekosustave i obalne zajednice.
Plutača Dragonera na Balearskim otocima zabilježila je 5. kolovoza temperaturu vode od 33,02 stupnja Celzijusa, što je najveća vrijednost ikada izmjerena u mreži plutača lučkih vlasti.
Gotovo sve plutače u bazenu Levante-Baleari u Sredozemnom moru zabilježile su rekordne temperature tijekom ljeta, navelo je nadležno tijelo.
Obalne plutače kod Tarragone i Barcelone na sjeveroistoku Španjolske zabilježile su 9. kolovoza 30,7 stupnjeva, odnosno 30,5 stupnjeva.
Rekordne temperature izmjerene su i na nekoliko plutača u Biskajskom zaljevu uz sjevernu obalu Španjolske. Plutača blizu španjolske Pasaie zabilježila je 28,4 Celzijeva stupnja 23. lipnja. Druga plutača, opremljena senzorom za mjerenje temperature još od 2006. godine, zabilježila je 12. kolovoza rekordnih 25,27 stupnjeva.
Španjolska je ove godine zabilježila i ekstremne vrućine na kopnu. Prema podacima meteorološke službe AEMET, na kopnu te na Balearskim otocima zabilježen je 61 dan s uvjetima toplinskog vala, čime je oboren prethodni rekord od 41 dana iz 2022. godine.
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